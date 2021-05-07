Голова наглядової ради "Нафтогазу" пояснила, що таке "хороше управління" в розумінні Заходу

"Стільки правильних і хороших заяв про необхідність "хорошого управління" від керівників України, українських політиків і міжнародних дипломатів не звучало вже давно. І це чудова новина, нехай навіть спровокована не надто хорошими подіями навколо звільнення наглядової ради і голови "Нафтогазу". Втім, саме завдяки цьому громадяни, інвестори, дипломати почули чіткі запевнення і президента і прем'єра в тому, що "хороше корпоративне управління" є важливим для країни. Почули під час переговорів з головним стратегічним партнером України - США", - зазначила Споттісвуд.

За її словами, не менш важливо також пам'ятати, що в країнах з розвиненою економікою "хороше управління" не є магічним заклинанням, яке самою назвою перетворює державні підприємства в ефективні і незалежні від політичного впливу. Це роблять конкретні кроки людей, наділених владою. Коли вони приймають рішення, які відповідають законам і правилам, а не політичним потребам.

"Призначення пана Вітренка, який затверджував і підписував рішення, що мали на меті вплив на "Нафтогаз" керівником порушує закон про запобігання корупції. І це не "хороше управління". "Хороше управління" - це слідування затвердженим стратегіям розвитку, метою яких є генерація прибутку для засновника: уряду і народу України. Спроба зупинки трансформації компанії паном Вітренком "хорошим управлінням" не є. Це сигнал всім інвесторам про майбутні проблеми в компанії, і шкода від цього перевершить всі "збитки" компанії", - впевнена глава наглядової ради НАК "Нафтогаз".

Вона також підкреслила, що "хороше управління" - це чесне визнання проблем регулювання, що призводять до втрат. Саме через правила, визначені урядом, "Нафтогаз" не може отримати гроші за поставлений приватним компаніям газ.

"І найважливіше. "Хороше управління" - це призначення наглядових рад і керівників на відкритому конкурсі, з дотриманням всіх необхідних процедур. Звільнення і призначення наглядової ради в "Нафтогазі" способом, яким це сталося, "хорошим управлінням" не є, і ми, незалежні члени наглядової ради компанії, чітко зафіксували це в листі до прем'єра. Як і готовність допомогти вийти з цієї ситуації і повернути довіру партнерів та інвесторів. Для цього потрібно слідом за правильними заявами прийняти правильні рішення", - вважає Споттісвуд.

На її думку, такими рішеннями можуть бути ті, що усунуть конфлікти інтересів і порушення закону. І рішення, які дозволять оголосити і провести нові конкурси на посади членів наглядової ради та керівника компанії. У кращих традиціях прозорого, відкритого і хорошого управління.

"І ми досі готові з цим допомогти. Тому сильні кроки, а не заяви, зможуть відновити втрачену довіру. В інтересах уряду і народу України", - резюмувала вона.