Глава МИД Великобритании едет в Украину, чтобы обеспечить практическую помощь на зиму

Британский министр в рамках поездки встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

В заявлении офиса Клэверли отмечается, что средства передаются "на дальнейшую поддержку Киева, чтобы обеспечить стране практическую помощь, в которой она нуждается в течение зимы".

Британия выделяет 3 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3 632 000 долларов) на восстановление жизненно важной инфраструктуры и еще 5 миллионов (чуть менее 6 053 000 долларов) на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод.

Глава британского МИД также осудил Россию за ее "жестокие нападения" на мирных жителей, атаки на больницы и энергетическую инфраструктуру, передали в его офисе.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной. Я видел воочию, как усилия Великобритании помогают смелым гражданам сопротивляться и восстанавливаться. Наша поддержка будет продолжаться до тех пор, пока эта замечательная страна не восстановится", - подчеркивает Клэверли.

Поездка главы МИД Британии в Украину состоялась всего через несколько дней после того, как новый премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак совершил свой первый визит в Киев, во время которого он пообещал продолжить твердую поддержку Украины, которую Лондон оказывал при его предшественниках.