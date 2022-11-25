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Глава МИД Великобритании едет в Украину, чтобы обеспечить практическую помощь на зиму

Фото: Джеймс Клэверли, глава МИД Великобритании (twitter.com/jamescleverly)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли отправился с визитом в Украину. Также Лондон выделяет несколько миллионов фунтов стерлингов нашей стране на восстановление критической инфраструктуры и на инициативу по "зерновому соглашению".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Британский министр в рамках поездки встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

В заявлении офиса Клэверли отмечается, что средства передаются "на дальнейшую поддержку Киева, чтобы обеспечить стране практическую помощь, в которой она нуждается в течение зимы".

Британия выделяет 3 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3 632 000 долларов) на восстановление жизненно важной инфраструктуры и еще 5 миллионов (чуть менее 6 053 000 долларов) на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод.

Глава британского МИД также осудил Россию за ее "жестокие нападения" на мирных жителей, атаки на больницы и энергетическую инфраструктуру, передали в его офисе.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной. Я видел воочию, как усилия Великобритании помогают смелым гражданам сопротивляться и восстанавливаться. Наша поддержка будет продолжаться до тех пор, пока эта замечательная страна не восстановится", - подчеркивает Клэверли.

Поездка главы МИД Британии в Украину состоялась всего через несколько дней после того, как новый премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак совершил свой первый визит в Киев, во время которого он пообещал продолжить твердую поддержку Украины, которую Лондон оказывал при его предшественниках.

Напомним, в начале прошлой недели Клэверли объявил о первом транше финансирования Британией энергетической поддержки Украины в размере 5 млн фунтов стерлингов, или 5,8 млн долларов США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдет зимняя одежда для украинских защитников.

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