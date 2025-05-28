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В Турции подтвердили визиты главы их МИД в Украину

Среда 28 мая 2025 22:44
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В Турции подтвердили визиты главы их МИД в Украину Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет с визитом в Украину 29-30 мая.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Турции.

"Хакан Фидан, министр иностранных дел республики Турция, посетит Украину 29-30 мая", - сказано в сообщении.

Визит продлится два дня, но повестка дня не указывается. Стоит напомнить, что перед этим, 26-27 мая, Фидан посещал Россию, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным, российским коллегой Сергеем Лавровым и главой российской делегации для переговоров с Украиной Владимиром Мединским.

Тогда СМИ сообщали, что Фидан подтвердит готовность его страны стать посредником в новом раунде переговоров между Киевом и Москвой.

В то же время сегодня стало известно, что Российская Федерация предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

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