Глава МИД Турции заступился за Россию после обвинений о вмешательстве в выборы

Главу дипломатического ведомства возмутили заявления оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается в процесс избрания главы государства в Турции. Чавушоглу требует предоставить доказательства таким высказываниям.

"Прежде чем говорить о некоем вмешательстве, Кылычдароглу нужно предъявить четкие обоснования, документы или материалы", - заявил Чавушоглу.

Министр обвинил оппозиционного политика в "попытках манипулировать общественным мнением", поскольку он якобы уже осознал свое поражение.

"Они (сторонники Кылычдароглу - ред.) уже сегодня готовят оправдания своего будущего провала, и используют методы, которые им подсказывают на Западе", - добавил глава МИД.