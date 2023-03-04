Глава МИД Турции побеседовал с генсеком ООН о зерновом соглашении

Сегодня, 4 марта, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем зерновое соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции.

"Наша первая встреча с генеральным секретарем ООН была на конференции ООН из наименее развитых стран в Дохе. Мы поблагодарили ООН за поддержку после землетрясения", - сообщил Чавушоглу.

Кроме того, он рассказал, что на конференции они с Гутеррешем также обсудили зерновое соглашение.