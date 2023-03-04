Глава МИД Турции побеседовал с генсеком ООН о зерновом соглашении
Сегодня, 4 марта, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем зерновое соглашение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции.
"Наша первая встреча с генеральным секретарем ООН была на конференции ООН из наименее развитых стран в Дохе. Мы поблагодарили ООН за поддержку после землетрясения", - сообщил Чавушоглу.
Кроме того, он рассказал, что на конференции они с Гутеррешем также обсудили зерновое соглашение.
Напомним, недавно мы сообщали, что Украина направила в ООН и Турцию обращение по поводу начала переговоров для продления соглашения об экспорте зерна.
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