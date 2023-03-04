ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД Турции побеседовал с генсеком ООН о зерновом соглашении

Новина українською →
Доха, Суббота 04 марта 2023 21:03
Глава МИД Турции побеседовал с генсеком ООН о зерновом соглашении Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (twitter.com MevlutCavusoglu)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 марта, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем зерновое соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции.

"Наша первая встреча с генеральным секретарем ООН была на конференции ООН из наименее развитых стран в Дохе. Мы поблагодарили ООН за поддержку после землетрясения", - сообщил Чавушоглу.

Кроме того, он рассказал, что на конференции они с Гутеррешем также обсудили зерновое соглашение.

Напомним, недавно мы сообщали, что Украина направила в ООН и Турцию обращение по поводу начала переговоров для продления соглашения об экспорте зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН зерновой коридор Турция
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным