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Глава МЗС Туреччини поговорив з генсеком ООН про зернову угоду

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Доха, Субота 04 березня 2023 21:03
Глава МЗС Туреччини поговорив з генсеком ООН про зернову угоду Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (twitter.com MevlutCavusoglu)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 березня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем зернову угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини.

"Наша перша зустріч із генеральним секретарем ООН була на конференції ООН з найменш розвинутих країн у Досі. Ми подякували ООН за підтримку після землетрусу", - повідомив Чавушоглу.

Крім того, він розповів, що під час конференції вони з Гутеррешем також обговорили зернову угоду.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Україна направила в ООН і Туреччину звернення щодо початку переговорів для продовження угоди про експорт зерна.

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