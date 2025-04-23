Глава МИД Польши обратился к России: вы никогда не будет править в Риге и в Киеве

Москва должна ответить за свои преступления в Украине и забыть о фантазиях о влиянии в Восточной Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"Российский империализм - наш враг. Такова наша нынешняя политика в отношении режима Путина. Другой не будет", - отметил Сикорский.

Он напомнил, что в советские времена русские построили в Варшаве посольство, которое должно было выглядеть как резиденция губернатора.

Сикорский подчеркнул, что времена изменились, и у него есть послание: "Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе. Вам что, мало земли? Одиннадцать часовых поясов и все равно мало?"

Сикорский рекомендовал Москве заняться лучшим управлением тем, что, согласно международному праву, находится в пределах их границ.

"Вместо того чтобы фантазировать о том, как отвоевать Варшаву, побеспокойтесь о том, удержите ли вы Хайшенвай (так Китай официальной называет Владивосток, - ред.)", - заявил глава польской дипломатии.

Российско-украинская война

Глава МИД сказал, что важнейшим вызовом для реализации польской внешней политики, имеющим прямые последствия для безопасности Польши, является окончание войны против Украины.

"Нашей целью должно быть не хрупкое прекращение огня, а прочный и справедливый мир в соответствии с принципами Устава ООН. Это должен быть мир через силу - потому что только такой мир будет уважать Россия", - заявил Сикорский.

По его словам, соглашение с Кремлем будет действовать лишь до тех пор, пока российская элита будет опасаться последствий его нарушения

"Россия должна понести юридическую и финансовую ответственность за агрессию против Украины, за совершенные и задокументированные военные преступления и преступления против человечности. Это включает в себя похищение тысяч детей, пытки и систематические нападения на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру", - сказал он.

По словам Сикорского, исход российско-украинской войны определит уровень безопасности в нашем регионе на долгие годы вперед.

"Это определит, например, скатится ли Беларусь в конечном итоге в "русский мир" или сможет защитить остатки своей независимости. Это станет точкой отсчета для европейских устремлений Молдовы, Грузии и Армении. Это также повлияет на внешнюю политику важных партнеров в Центральной Азии, которые смотрят на Москву и Пекин, но также ищут более тесных отношений с Европой", - сказал он.