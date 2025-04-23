Глава МЗС Польщі звернувся до Росії: ви ніколи не буде правити в Ризі та в Києві

Москва має відповісти за свої злочини в Україні і забути про фантазії про вплив у Східній Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

"Російський імперіалізм - наш ворог. Така наша нинішня політика щодо режиму Путіна. Іншої не буде", - зазначив Сікорський.

Він нагадав, що за радянських часів росіяни побудували у Варшаві посольство, яке мало виглядати як резиденція губернатора.

Сікорський підкреслив, що часи змінилися, і в нього є послання: "Ви більше ніколи не будете правити тут. Ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Талліні, ні в Кишиневі. Вам що, мало землі? Одинадцять часових поясів і все одно мало?"

Сікорський рекомендував Москві зайнятися кращим управлінням тим, що, згідно з міжнародним правом, знаходиться в межах їхніх кордонів.

"Замість того щоб фантазувати про те, як відвоювати Варшаву, потурбуйтеся про те, чи утримаєте ви Хайшенвай (так Китай офіційною називає Владивосток, - ред.)", - заявив глава польської дипломатії.

Російсько-українська війна

Глава МЗС сказав, що найважливішим викликом для реалізації польської зовнішньої політики, що має прямі наслідки для безпеки Польщі, є закінчення війни проти України.

"Нашою метою має бути не крихке припинення вогню, а міцний і справедливий мир відповідно до принципів Статуту ООН. Це має бути мир через силу - тому що тільки такий мир поважатиме Росія", - заявив Сікорський.

За його словами, угода з Кремлем діятиме лише доти, доки російська еліта побоюватиметься наслідків її порушення

"Росія повинна понести юридичну і фінансову відповідальність за агресію проти України, за скоєні і задокументовані військові злочини і злочини проти людяності. Це охоплює викрадення тисяч дітей, тортури і систематичні напади на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

За словами Сікорського, результат російсько-української війни визначить рівень безпеки в нашому регіоні на довгі роки вперед.

"Це визначить, наприклад, чи скотиться Білорусь зрештою в "русскій мір" або зможе захистити залишки своєї незалежності. Це стане точкою відліку для європейських устремлінь Молдови, Грузії та Вірменії. Це також вплине на зовнішню політику важливих партнерів у Центральній Азії, які дивляться на Москву і Пекін, але також шукають тісніших відносин із Європою", - сказав він.