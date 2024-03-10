RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о солдатах НАТО в Украине

Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (facebook.com JankaOchojska)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский удивил заявлением о присутствии военных из стран НАТО в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конференцию в польском Сейме, посвященную 25-летию членства Польши в НАТО.

"Солдаты из стран НАТО уже есть в Украине. Я бы хотел поблагодарить страны, которые идут на этот риск. Они сами знают, кто это", - сказал Сикорский, комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

В то же время польский министр отказался уточнить, о каких именно странах идет речь.

"В отличие от других европейских политиков, я не буду этого говорить", - подчеркнул он.

Идея Макрона о войсках в Украине

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время у НАТО отсутствует консенсус по этому вопросу. А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.

Ряд стран НАТО уже публично выступили против такой идеи, хотя некоторые, например, страны Балтики, поддержали ее. Кроме того, издание Politico считает, что Франция собирает коалицию стран, готовых отправить свои войска в Украину.

Польша сначала тоже выступила против присутствия войск НАТО в Украине, но позже смягчила свою позицию. В частности, министр Сикорский заявлял, что "коалиция государств-членов ООН для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым", приводя в пример войну двух Корей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаНАТОВойна России против Украины