Глава МИД Польши рассказал, как готовится к нападению РФ: сделал варенье и знает, где укрытие

Сикорский подготовил варенье и рис

Министр рассказал, что на случай угрозы от России подготовил запасы риса и сварил варенье из собственных фруктов, а также узнал расположение укрытия. Также у него дома есть ручной насос.

"Каждый также должен знать, как наложить повязку. Это пригодится даже в мирное время", - говорит он.

Он добавил, что граждане Польши получили инструкцию по безопасности. Им следует прислушаться к рекомендациям государства и "быть готовыми", отметил он.

Гибридные угрозы РФ

Сикорский также упомянул об усилении гибридных угроз со стороны страны-агрессора.

Так, Польша уже сталкивалась с кибератаками на:

больницы,

финансовую систему,

государственные структуры.

В последнее время их количество возросло, отметил он.

В то же время, по его словам, оккупанты пытаются "размыть границу между отдельными инцидентами и гибридной войной, чтобы усложнить жизнь странам НАТО".

Он добавил, что Россия может рассчитывать на раскол Североатлантического союза. Однако в кризисной ситуации страны НАТО способны объединиться достаточно эффективно.

Вооруженный конфликт с РФ

Сикорский считает, что только российский диктатор Владимир Путин может знать, будет ли вскоре вооруженный конфликт между РФ и одной из стран НАТО.

В то же время министр отметил, что ситуация пока несколько напоминает период перед полномасштабным вторжением России в Украину.

"Я не хочу преувеличивать, но тогда россияне также говорили: "Нет, нет, у нас нет злых намерений", и наши источники в Альянсе сообщают нам, что они планируют что-то плохое", - сообщил он.

И добавил, что НАТО говорит РФ не делать этого, потому что у них ничего не получится. Так же, как не получилось захватить Киев за три дня, уточнил он.