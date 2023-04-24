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Министры стран ЕС еще не согласовали новый пакет санкций против России, - Боррель

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Люксембург, Понедельник 24 апреля 2023 11:19
Министры стран ЕС еще не согласовали новый пакет санкций против России, - Боррель Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел стран Евросоюза пока не согласовали 11 пакета санкций против России. Также есть разногласия между странами по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля перед встречей с министрами в Люксембурге.

Он отметил, что министры европейских стран продолжат обсуждение нового пакета санкций против РФ.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что есть разногласия между странами по плану закупок боеприпасов для украинской армии. Однако переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Еще существуют разногласия по планам закупки боеприпасов для Украины, но все понимают, что мы находимся в сложной ситуации, и я надеюсь, что договоренности будут достигнуты в течение нескольких дней", - заявил Боррель.

Напомним, ЕС начал обсуждение 11-го пакета санкций против России. Украина призвала ввести ограничения против ядерной энергетики РФ, в том числе против "Росатома".

Однако, по данным СМИ, новый пакет санкций ЕС против России не будет включать в себя атомную сферу и алмазы.

При этом в ЕС допускают, что, вероятно, европейские страны достигли лимита антироссийских санкций.

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