Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Глава МИД Норвегии сделал заявление о посредничестве между Европой и РФ

22:20 26.05.2026 Вт
2 мин
Имя министра фигурировало среди кандидатов от ЕС. Но хочет ли он этой роли?
aimg Юлия Голованова
Фото: Эспен Барт Эйде, Министр иностранных дел Норвегии ( GettyImages)

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прокомментировал информацию о возможном участии в переговорах между Украиной и Россией в качестве представителя Европы.

По словам Эйде, роль Норвегии заключается в поддержке Украины, а не в посредничестве между Киевом и Москвой.

"Мы - на стороне Украины", - подчеркнул он.

Глава норвежского МИД отметил, что настоящим посредником в переговорах могла бы быть страна или политик, которые способны позиционировать себя между двумя сторонами конфликта.

В то же время Эйде пояснил, что сейчас в Европе обсуждается другой вопрос - кто мог бы представлять интересы европейских стран в потенциальных переговорах по завершению войны между Украиной и РФ.

По его словам, речь идет не о роли посредника между Киевом и Москвой, а о представительстве позиции Европы в большом международном переговорном формате.

"То, какой будет Европа после этой войны, непосредственно касается самой Европы", - отметил дипломат.

Роль Европы на переговорах

Напомним, что в Европе все чаще в последнее время идут дискуссии о необходимости иметь собственного представителя на возможных переговорах о завершении войны между Украиной и Россией.

Речь идет о большом международном формате с участием США, где Европа стремится получить отдельный голос в вопросах будущего безопасности континента и условий завершения войны.

Поскольку в ЕС опасаются, что в ближайшее время США могут снова попытаться активизировать мирный процесс и усилить давление на Киев для демонстрации результатов дипломатических усилий. Именно поэтому в Европе хотят определить отдельную фигуру, которая могла бы представлять позицию европейских стран на потенциальных переговорах.

Ранее Украина уже говорила, что готова обсуждать с европейскими партнерами возможность введения локальных форматов перемирия с Россией.

Зато Европа отмечает, что для прекращения войны в Украине международные партнеры должны усилить экономическое давление на Россию. Кремль пока не демонстрирует готовности к реальным мирным переговорам.

