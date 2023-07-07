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Глава МИД Германии выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия выступает против отправки кассетных боеприпасов в Украину. Берлин подписал конвенцию о нераспространении этого оружия.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бербок заявила, что Германия, как одно из 111 государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам выступает против передачи Украине боеприпасов. США, Украина и Россия не подписали конвенцию.

На просьбу прокомментировать заявление официальных лиц США, Бербок сказал журналистам на климатической конференции в Вене: "Я следила за сообщениями СМИ. К нам, как к государству-участнику, применяется соглашение Осло".

Бербок имеет в виду договор, который был открыт для подписания в норвежской столице в 2008 году. Он запрещает использование, накопление запасов, производство и передачу кассетных боеприпасов.

В Белом доме заявили, что отправка кассетных боеприпасов на Украину "находится в активном рассмотрении".

По данным The Washington Post, президент США Джо Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов. О предоставлении помощи должны объявить сегодня.

Кассетные боеприпасы

DPICM - это семейство артиллерийских и реактивных кассетных снарядов, созданных в США. Кассетные боевые элементы обладают кумулятивными свойствами для борьбы с бронетехникой, а также осколочное действие - для борьбы с живой силой. Некоторые боевые элементы могут иметь взрыватель замедленного действия.

Запасы кассетных боеприпасов в США составляют около 3 млн единиц, которые можно использовать в 155-мм гаубицах.

Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могут эффективно применяться подразделениями ВСУ против расположенных в окопах российских войск.

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