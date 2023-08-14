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Глава МИД Германии отправилась в Австралию: среди тем – Китай и помощь Украине

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава МИД Германии Анналена Бербок отправилась с визитом в Австралию и Новую Зеландию, в ходе которого среди прочего обсудит и новую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

"Есть лишь несколько стран, столь далеких географически и в то же время столь близких к нам политически, как Австралия и Новая Зеландия. Несмотря на огромное расстояние – более 16 тысяч километров – мы можем полагаться друг на друга, как близкие соседи, учиться друг у друга, как у хороших друзей и поддерживать друг друга как стратегические партнеры. Это отражается в нашей масштабной помощи Украине", - заявила глава МИД.

По словам Бербок, Австралия является одним из самых важных партнеров Германии в регионе.

При этом она признала, что Австралия опережает Германию по некоторым аспектам, в частности, в опыте борьбы с «иностранным вмешательством». Бербок планирует использовать визит для обмена мнениями по этим вопросам.

В МИД Германии уточнили, что основное внимание во время визита будет сосредоточено на следующих темах: углубление двусторонних отношений, сотрудничество в сфере политики безопасности, включая вопросы экономической безопасности и устойчивости, последствия российской захватнической войны против Украины, роль Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, возвращение культурного достояния и сотрудничество в климатической политике.

Усиление военной помощи Германии Украине

Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украина дальнобойных ракет Taurus не является приоритетом для Германии, поскольку в этом якобы нет нужды.

Однако вскоре СМИ сообщали, что правительство Германии в ближайшее время объявит о поставках крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время Берлин работает над решением вопроса из США.

 

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