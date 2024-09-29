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Глава МИД Германии поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия

Воскресенье 29 сентября 2024 22:02
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Глава МИД Германии поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Дальнобойное оружие имеет важную роль. Поэтому Киев должен иметь возможность использовать его для самообороны.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram издания Deutsche Welle.

"Я всегда говорила, что оно играет важную роль, особенно для преодоления мирного пояса на востоке Украины", - заявила политик в эфире телеканал ARD.

Кроме того, ее спросили, должна ли Германия в будущем поставлять Украине еще какие-либо виды вооружений. По словам Бербок, она высказала свое мнение по этому поводу, однако канцлер Германии Олаф Шольц считает иначе. Глава МИД добавила, что коалиция не может договорится по этому вопросу.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уже на протяжении длительного времени добивается разрешения на применение западного оружия для ударов вглубь территории России.

Как пишет Deutsche Welle, для этого США должны были бы разрешить использовать ракеты ATACMS, а Британия - крылатые ракеты Storm Shadow. В теории, немецкие крылатые ракеты Taurus могли бы достичь Москвы, однако Шольц отказался поставлять Украине такое оружие.

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