Глава МИД Германии назвала важным разрешение Байдена бить ракетами по России

Соединенные Штаты приняли важное решение относительно военной поддержки Украины. Однако это не является изменением стратегии Запада.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Администрация президента Джо Байдена разрешила Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по территории России.

"Решение американской стороны, и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами, крайне важно в данный момент", - заявила Бербок в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Главный дипломат Германии также выступила с предупреждением в адрес сторонников Владимира Путина и заявил, что Евросоюз готовит новые санкции против Ирана, а также изучает вопрос поставок китайских беспилотников.

Бербок неоднократно заявляла, что поддерживает поставки немецких ракет Taurus Украине. Однако, по ее словам, канцлер Германии от партии социал-демократов Олаф Шольц считает иначе. Глава МИД сообщила, что коалиция не может договорится по этому вопросу.

Ранее Шольц заявлял о том, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.