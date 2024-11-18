ua en ru
Пн, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД Германии назвала важным разрешение Байдена бить ракетами по России

Украина, Понедельник 18 ноября 2024 12:12
UA EN RU
Глава МИД Германии назвала важным разрешение Байдена бить ракетами по России Фото: Анналена Бербок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты приняли важное решение относительно военной поддержки Украины. Однако это не является изменением стратегии Запада.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Администрация президента Джо Байдена разрешила Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по территории России.

"Решение американской стороны, и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами, крайне важно в данный момент", - заявила Бербок в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Главный дипломат Германии также выступила с предупреждением в адрес сторонников Владимира Путина и заявил, что Евросоюз готовит новые санкции против Ирана, а также изучает вопрос поставок китайских беспилотников.

Бербок неоднократно заявляла, что поддерживает поставки немецких ракет Taurus Украине. Однако, по ее словам, канцлер Германии от партии социал-демократов Олаф Шольц считает иначе. Глава МИД сообщила, что коалиция не может договорится по этому вопросу.

Ранее Шольц заявлял о том, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.

Бербок представляет в правительстве Германии партию "зеленых". В настоящее время коалиция развалилась, а парламентские выборы назначены на февраль 2025 года. На этих выборах может победить блок ХДС/ХСС, лидер которого поддерживает Фридрих Мерц передачу Taurus Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ракеты
NEWS
Решение США снять ограничения на дальнобойные удары касаются только Курской области, - СМИ
Решение США снять ограничения на дальнобойные удары касаются только Курской области, - СМИ
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу