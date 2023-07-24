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Глава МИД Литвы об российской атаке на Дунайский порт: время Запада удвоить усилия

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Североатлантический альянс должен активнее помогать Украине на фоне усиления обстрелов со стороны России черноморских и дунайских портов.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Он отметил, что после саммита НАТО в Вильнюсе российский диктатор Владимир Путин чувствует себя поощренным к эскалации.

"После Вильнюсского саммита НАТО Путин почувствовал себя уверенно и пошел на эскалацию, выйдя из сделки по зерну, напав на Одессу, а теперь и на дунайский порт", - заявил Ландсбергис.

Он призвал Запад удвоить усилия для помощи Украине.

"Мы должны убедиться в том, что наша решимость помочь Украине одержать победу и стать членом НАТО понята лучше. Пора удвоить наши усилия", - подчеркнул министр.

Обстрел Одессы и области

Россия каждую ночь атакует юг Украины после выхода из "зернового соглашения". В частности, в ночь на 24 июля оккупанты ударили "Шахедами" по Дунайским портам в Одесской области.

В результате атаки в порту "Рени" были разрушены три склада с зерном. Помимо этого пострадали семь человек.

Подробнее об атаке на порт, который находится у границы с Румынией, - читайте в материале РБК-Украина.

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