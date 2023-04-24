Глава МИД Литвы о контрнаступлении ВСУ: нужно не гадать, а посвятить себя победе Украины

"Нет необходимости рассуждать о том, когда Украина предпримет или не предпримет контрнаступление. Все, что нам нужно сделать сейчас, это взять на себя обязательства по победе Украины и добиваться ее", - заявил он.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина сообщил, что начало решающей битвы между Украиной и РФ является тайной, однако мы к этому приближаемся.

Кроме того, во время интервью USA Today Буданов заявил, что решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной.

Добавим, что также Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным. По его словам, украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.