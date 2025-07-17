Глава МИД Латвии призвала Трампа не затягивать новые санкции против России

"Это должно быть раньше", - заявила глава латвийского МИД в интервью на полях Форума по безопасности в Аспене.

По ее мнению, нет смысла давать президенту России Владимиру Путину больше времени, когда российские войска продолжают атаковать Украину.

Браже отметила, что Россия все еще способна воевать, поэтому Запад должен немедленно усилить давление на Москву, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Одним из таких шагов может стать введение санкций без промедлений.

"США и их союзники должны убедиться, что Россия осознает, что с каждым днем ситуация для нее будет не улучшаться, а только ухудшаться. Мы уже видим, что российская экономика в плохом состоянии", - сказала она.

Кроме того, глава МИД Латвии отметила, что санкции могут иметь реальное влияние на ситуацию на фронте.

По ее словам, президент России Владимир Путин не заинтересован в завершении войны, о чем свидетельствуют и данные разведки.

К аналогичному выводу пришел и Трамп, несмотря на попытки оставить для России возможность договоренностей.

"Это был лишь вопрос времени, когда станет понятно, что Путин просто обманывает всех и затягивает время", - сказала она.