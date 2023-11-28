Глава МИД Латвии: мы должны работать над сдерживанием России на всех 360 градусах

Страны-члены НАТО должны помогать Украине работать над сдерживанием России "на всех 360 градусах" по периметру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша во время пресс-конференции перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе.

"Мы должны работать над сдерживанием России на всех 360 градусах (по периметру - ред.). Всем нужно время, чтобы понять, какой угрозой является Россия. Как решать эту проблему на долгую перспективу: это 360 градусов. Это конвенционное вооружение, ПВО, киберзащита , борьба с дезинформацией", - сказал Кариньш.

Относительно контрнаступления украинских войск глава МИД Латвии отметил, что "это вопрос ожиданий".

"Если было ожидание, что контрнаступление будет скорым и случится за ночь, то этого не было. Но если мы взглянем на реальные цифры, увидим, сколько военной техники и живой силы россиян уничтожается каждый день", - подчеркнул латвийский министр.

Совет Украина-НАТО

Напомним, Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Первая встреча министров иностранных дел Совета НАТО - Украина проходит 28-29 ноября. В ней также примет участие государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, главы МИД стран НАТО на встрече 28-29 ноября дадут рекомендации Украине по проведению реформ для вступления в Альянс.

Сегодня перед заседанием в Брюсселе Столтенберг призвал союзников продолжать поддержку Украины. Поскольку чем сильнее она будет на поле боя, тем лучше будет ее позиция.