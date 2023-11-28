Столтенберг: лучший способ мирного решения - продолжать военную поддержку Украине

В НАТО призвали союзников продолжать поддержку Украины. Поскольку чем сильнее она будет на поле боя, тем лучше будет ее позиция.

Об этом сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина перед встречей глав МИД НАТО во вторник в Брюсселе.

На вопрос, ожидают ли в НАТО прорыв на фронтах в Украине в ближайшее время, и что для этого должна сделать Украина, он сказал: "Я очень осторожен в прогнозах развития событий на фронте, потому что войны по своей природе непредсказуемы".

В то же время, он отметил мастерство и решительность украинских военных на поле боя, что "поразило весь мир".

"Нам надо помнить, откуда мы начали, когда в прошлом году произошло полномасштабное вторжение. Были опасения, и эксперты считали, что Украина падет в течение нескольких недель, и Киев окажется под контролем России в течение нескольких дней", - напомнил Столтенберг.

Он подчеркнул, что такого сценария не произошло и Украина смогла оттолкнуть российские силы на севере, востоке и юге, освободив около половины территории, которую Россия оккупировала в начале войны.

"Это демонстрирует умение и возможности ВСУ. Союзники НАТО оказали значительную военную поддержку. Я призвал союзников, и я также обязался продолжать оказывать поддержку", - заявил генсек.

По его словам, хотя линия фронта не сдвинулась за последний год, но интенсивные бои продолжаются, и надо должны учитывать, что даже если линия фронта не сдвигается так сильно, "Украина смогла нанести тяжелые потери российским силам с помощью глубоких ударов".

"Поэтому нам нужно продолжать ее поддерживать. Также зная, что чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за переговорным столом. Если мы хотим договоренного мирного решения, гарантирующего, что Украина сохранит свою независимость, то лучший способ достичь этого - продолжать оказывать военную поддержку Украине, и вот что союзники собираются делать", - подытожил Столтенберг.

Что говорят союзники о ситуации на фронте в Украине

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос о "тупике", назвал ситуацию на поле боя в Украине очень сложной.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что

если Запад упустит возможность сохранить поддержку Украины, то следующий год может оказаться более благоприятным для РФ.

В свою очередь Соединенные Штаты Америки отмечают, что "будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется" и добавляют, что не подталкивают Украину к переговорам.

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