RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Китая обсудил с Лавровым войну в Украине

Фото: Министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава МИД Китая Ван И сегодня, 7 августа, обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым войну в Украине.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Китая, сообщает РБК-Украина.

"Стороны также обменялись мнениями относительно украинского кризиса (так в Китае называют войну в Украине - ред.) и других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Что сказал представитель Китая

Ван И подчеркнул, что в отношении войны в Украине Китай будет занимать независимую и беспристрастную позицию, выражать объективное и рациональное мнение, активно продвигать "мирные переговоры" и искать политическое решение по любому международному многостороннему событию.

Что сказал представитель РФ

Лавров ответил китайскому дипломату, что "Россия полностью согласна с позиционным документом Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и ценит и приветствует конструктивную роль Китая в этом отношении".

Отношение Китая к войне в Украине

Стоит отметить, что Китай с начала полномасштабного вторжения занял якобы нейтральную позицию в отношении войны. Он не осудил, но и не поддержал Россию, но усилил совместную с ней торговлю.

При этом Китай обнародовал так называемый "мирный план" о войне в Украине, однако его раскритиковали в Украине, Европе и США.

Также Китай отправил в Украину своего специального представителя – Ли Хуэя. Он также посетил ЕС и Россию. После своего турне Ли Хуэй заявил, что Китай и Европа пришли к консенсусу по поводу "украинского кризиса".

Кроме того, после визита в ряд стран Ли Хуэй заявил, что ни Кремль, ни Киев "не закрывали двери для диалога", однако испытывают много трудностей, чтобы сесть за стол переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайВойна в Украине