Глава МИД Италии объяснил небольшую задержку с поставкой Украине системы ПВО

Италия намерена поставить Украине систему противоракетной обороны, чтобы помочь защитить ее от атак России, но должна решить технические проблемы, прежде чем ее можно будет отправить, заявил министр иностранных дел Антонио Таяни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таяни сказал об этом после того, как накануне газета La Repubblica сообщила, что решение о поставках нового оружия в Украину было отложено до следующего месяца из-за политической напряженности, соображений стоимости и нехватки оборудования.

Две недели назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рим рассматривает возможность поставки систем ПВО. Он сказал об этом после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в котором она подтвердила "полную поддержку" Украины своим правительством.

Вскоре после этого министр обороны Гвидо Крозетто осторожно высказался о том, сможет ли Италия поставить Украине системы ПВО, такие как франко-итальянские SAMP/T.

Таяни сказал, что Италия работала с французами над решением проблем для развертывания SAMP/T.

"Торможения нет… но требуется время, потому что есть технические проблемы, чтобы заставить инструменты работать, военное командование работает над этим", - сказал он итальянскому радио.

Ссылаясь на неназванные источники, La Repubblica сообщила, что Мелони, которая является твердым сторонником Киева, столкнулась с сопротивлением после утверждения указа о поставке оружия в Украину от ее правых союзников Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.

Оба политика имеют давние связи с Москвой. Но источники из соответствующих политических партий - "Лиги" Сальвини и "Вперед, Италия" Берлускони отрицали наличие каких-либо проблем с указом.