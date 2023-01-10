Глава МЗС Італії пояснив невелику затримку з поставкою Україні системи ППО

Італія має намір поставити Україні систему протиракетної оборони, щоб допомогти захистити її від атак Росії, але має вирішити технічні проблеми, перш ніж її можна буде відправити, заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таяні сказав про це після того, як напередодні газета La Repubblica повідомила, що рішення про постачання нової зброї в Україну було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, міркування вартості та брак обладнання.

Два тижні тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Рим розглядає можливість постачання систем ППО. Він сказав про це після телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, у якій вона підтвердила "повну підтримку" України своїм урядом.

Невдовзі після цього міністр оборони Гвідо Крозетто обережно висловився, чи зможе Італія поставити Україні системи ППО, такі як франко-італійські SAMP/T.

Таяні сказав, що Італія працювала з французами над вирішенням проблем розгортання SAMP/T.

"Затримки немає... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб змусити інструменти працювати, військове командування працює над цим", - сказав він італійському радіо.

Посилаючись на неназвані джерела, La Repubblica повідомила, що Мелоні, яка є твердим прихильником Києва, зіткнулася із опором після затвердження указу про постачання зброї в Україну від її правих союзників Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі.

Обидва політики мають давні зв'язки із Москвою. Але джерела з відповідних політичних партій - "Ліги" Сальвіні та "Вперед, Італія" Берлусконі заперечували наявність будь-яких проблем із указом.