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Италия вскоре может отправить в Украину еще одну систему ПВО SAMP/T, - Reuters

Понедельник 03 июня 2024 19:33
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Италия вскоре может отправить в Украину еще одну систему ПВО SAMP/T, - Reuters Фото: ППО SAMP/T (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина для защиты от российских обстрелов может получить еще одну ПВО SAMP/Т от Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, Италия может направить в Украину вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T в ответ на просьбу Киева о большей помощи для защиты от российских ракетных атак.

Следует заметить, что это единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты. Она может отслеживать десятки целей и перехватывать их одновременно.

По предварительным данным, Украине будет передана система SAMP/T, которая дислоцируется в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию.

SAMP/T

ПВО также известно как Мамба - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности наземного базирования. Он был разработан франко-итальянским консорциумом EuroSam.

Оно предназначено для защиты полей сражений и важных тактических объектов от воздушных угроз, включая крылатые ракеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также баллистические ракеты малой дальности (до 600 км).

Усиление ПВО в Украине

После усиления российских обстрелов по территории Украины, украинское ПВО было значительно истощено. Россия наносит удары по городам с помощью баллистики, при этом сбивать баллистические цели могут Patriot и SAMP/T.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T.

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