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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Глава МИД Испании призвал Путина "дать ответ" по миру: теперь дело за Россией

Фото: Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил с заявлением, что мир зависит от того, готова ли Россия "дать ответ" на призывы прекращения огня Украины и ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он подчеркнул, что европейские страны и Украина хотят мира, а теперь "дело за Россией и Владимиром Путиным".

Альбарес также отметил, что Испания готова продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

Однако он предостерег, что "прекращение огня не является самоцелью", и подчеркнул, что любые переговоры, в частности потенциальная встреча в Стамбуле, должны иметь целью "первый шаг к справедливому и длительному миру".

"Если это просто способ задержать и действительно толкнуть мяч по дороге, тогда это ничего не стоит", - говорит он.

Призывы РФ к миру

Российский дитатор Владимир Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня, или Россия столкнется с новыми санкциями.

Это заявление сделал представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, подчеркнув, что Москва должна дать свой ответ в пределах установленного срока, иначе начнется подготовка к введению дополнительных ограничительных мер.

Спецпредставитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог также подчеркнул, что переговоры могут начаться только после фактического прекращения боевых действий.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая. Эту инициативу ранее поддержали Украина, Соединенные Штаты и "коалиция решительных".

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