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Глава МИД Хорватии прибыл с визитом в Украину

Новина українською →
Понедельник 31 июля 2023 12:58
Глава МИД Хорватии прибыл с визитом в Украину Фото: министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман в понедельник, 31 июля, прибыл в Украину. Он уже посетил Гостомель в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Начал свой визит в Украину в Гостомеле. В партнерстве с ЮНИСЕФ-Хорватия хорватское правительство закупило 50 генераторов для школ и больниц по всей стране, включая детский сад "Радуга", - написал Грлич Радман.

По его словам, очень важно обеспечить бесперебойность работы ключевых заведений для детей, поэтому вместе с благотворительной организацией Caritas хорватское правительство передало оборудование для детского сада.

Помощь Украине от Хорватии

Ранее РБК-Украина сообщало, что в марте Хорватия решила передать Украине вертолеты Ми-8.

В том же месяце Хорватия начала передачу Украине 14 транспортных вертолетов. В настоящее время двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.

Еще в ноябре сообщалось, что Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

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Гостомель Хорватия
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