Глава МЗС Хорватії прибув з візитом до України

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман у понеділок, 31 липня, прибув до України. Він вже відвідав Гостомель у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його Twitter .

"Розпочав свій візит до України в Гостомелі. У партнерстві з ЮНІСЕФ-Хорватія хорватський уряд закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень по всій країні, включно з дитячим садком "Веселка", - написав Грлич Радман.

За його словами, надзвичайно важливо забезпечити безперебійність роботи ключових закладів для дітей, тому разом із благодійною організацією Caritas хорватський уряд передав обладнання для дитячого садка.

Started my visit to #Ukraine in #Hostomel. In partnership with @UNICEFHrvatska, @VladaRH procured 50 generators for schools and hospitals across the country, including the #Veselka kindergarten. pic.twitter.com/DZHfobBvLO — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) July 31, 2023

Допомога Україні від Хорватії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у березні Хорватія вирішила передати Україні гелікоптери Мі-8.

Того ж місяця Хорватія розпочала передачу Україні 14 транспортних гелікоптерів. Наразі дванадцять гелікоптерів Ми-8МТВ-1 і два Ми-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

Ще в листопаді повідомлялось, що Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Ми-8 та Ми-8 МТВ.