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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Глава МИД Франции считает, что Европе придется принимать сложные решения для безопасности

Фото: Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прогнозирует, что западным лидерам для обеспечения безопасности и преодоления угроз для Европы придется вскоре принимать непростые решения. И предположил, что придется чем-то "жертвовать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, 15 февраля, французский министр выразил мнение, что Европе придется сделать трудный выбор, чтобы справиться с угрозами, которые стоят перед ней.

Он добавил, что это необходимо для обеспечения Европой своей безопасности.

"Нам нужно подготовиться. Нам придется столкнуться с трудными днями, принимать сложные решения и даже жертвовать, чего мы не ожидали до сих пор, чтобы обеспечить эту безопасность", - сказал Барро, обращаясь к журналистам на мероприятии.

Также глава МИД Франции рассказал, что после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио он считает, что администрация американского президента Дональда Трампа до сих пор формирует свое мнение относительно того, как Вашингтон должен справиться с российско-украинской войной.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европе срочно нужно разработать свой план действий по Украине и собственной безопасности. Глава польского правительства добавил, что в противном случае решения будут принимать другие.

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министра Дании Метте Фредериксен назвала стратегию Европы в войне РФ против Украины. Она подчеркнула, что план заключается только в победе.

Добавим, 15 февраля во время выступления в Мюнхене на конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы.

Напомним также, вчера, 14 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что команда Трампа обеспокоена вопросом безопасности в Европе.

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