Глава МИД Франции посетит Ливан, чтобы предотвратить войну Израиля с "Хезболлой"

В воскресенье, 28 апреля министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Ливан, где озвучит предложения о предотвращении дальнейшей эскалации и потенциальной войны между Израилем и радикальной группировкой "Хезболла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Париж пытается совершенствовать дорожную карту, которую обе стороны могли бы принять для снижения напряженности, поскольку после масштабного обстрела Ираном ракетами Израиля, взаимные обстрелы сторон усилились.
У Франции есть исторические связи с Ливаном, и ранее в этом году европейская страна предложила элитному подразделению "Хезболлы" отступить на 10 км (6 миль) от израильской границы, в обмен на прекращение израильтянами ударов по южному Ливану.
Предложение Франции ранее обсуждалось с партнерами, в частности с Соединенными Штатами, но не получило прогресса. Париж пытается сохранить динамику в переговорах и донести официальным лицам Ливана, что израильские угрозы военной операции на юге страны необходимо воспринимать серьезно.
Руководство "Хезболлы" утверждает, что не будет участвовать ни в каких переговорах, пока не будет прекращен огонь в Секторе Газа, где уже шестой месяц продолжается война между Израилем и группировкой "ХАМАС".
В Тель-Авиве заявили, что хотят обеспечить восстановление спокойствия на своей северной границе, чтобы тысячи перемещенных израильтян могли вернуться в этот регион, не опасаясь ракетных обстрелов с территории Ливана.
"Цель - предотвратить региональный "пожар" и избежать еще большего ухудшения ситуации на границе между Израилем и Ливаном", - заявил на пресс-конференции заместитель спикера министерства иностранных дел Кристоф Лемуан.
Французские чиновники говорят, что пока ответы были общими и не имели консенсуса в руководстве Ливана. Впрочем, они убеждены, что для любой формы договоренностей еще рано. По их мнению, сегодня жизненно важно присоединиться к переговорам, чтобы когда наступит нужный момент, обе стороны были готовы.
Премьер-министр Ливана Наджиб Никати и командующий ливанской армии Джозеф Аун встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале апреля и обсудили французское предложение.
В марте МИД Ливана направило письмо в посольство Франции в Бейруте. В нем Бейрут считает, что французская инициатива станет значительным шагом на пути к миру и безопасности в Ливане и во всем регионе. Местные ливанские СМИ сообщили, что правительство предоставило французам ответ на это предложение.
Израиль остается осторожным в отношении инициативы Парижа, хотя израильские и французские официальные лица заявляют, что Тель-Авив поддерживает усилия, направленные на разрядку трансграничной напряженности.
"Пламя будет мерцать, и напряженность будет продолжаться. Мы находимся в ситуации стратегической неопределенности с обеих сторон", - сказал один из ливанских дипломатов.
Официальные лица утверждают, что войска ООН не в состоянии выполнить свой миротворческий мандат, и часть предложений Франции направлена на усиление миссии путем укрепления ливанской армии. На юге Ливана дислоцируется 700 французских военнослужащих в составе 10-тысячного миротворческого контингента ООН.
После визита в Ливан, Сежурне отправится в Саудовскую Аравию и Израиль.
Также сообщается, что министры иностранных дел арабских и западных стран, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, проведут неформальные переговоры в кулуарах Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, чтобы обсудить войну в Секторе Газа с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
"Хезболла" ("Партия Аххала" или "Партия Бога") - созданная в 1982 году военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание на территории Ливана исламского государства. Целью деятельности террористы провозгласили войну с Израилем из-за оккупации части Ливана.
С началом войны армии Израиля против ХАМАС в Секторе Газа в октябре 2023 года, боевики "Хезболла" регулярно атакуют ракетами территорию Израиля и американские объекты в соседних странах.
На днях израильская армия обстреляла ливанский регион Бекаа и ликвидировала двух членов одной из ливанских боевых группировок, которая обстреливала ракетами Израиль.
24 апреля боевики группировки "Хезболла" обстреляли израильские военные базы к северу от города Акко в общине Маргалиот. Этот обстрел стал самым глубоким по израильской территории с начала войны в Секторе Газа в октябре 2023 года.
Ранее авиация Израиля обстреляла инфраструктуру "Хезболлы" на востоке Ливана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.