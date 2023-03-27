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Глава МИД Эстонии: если бы прошел трибунал над коммунизмом, полковник КДБ не возглавил РФ

Фото: глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Международному сообществу необходимо создать и провести трибунал над российским руководством за преступления, совершенные в Украине. В будущем это поможет избежать еще одной войны.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он считает, что создание международного трибунала для российских лидеров нужно не только украинцам, но и самим россиянам.

По его словам, после Второй мировой войны денацификация, а также четкая юридическая оценка случившегося были психологическим способом восстановить репутацию немецкого общества. Рейнсалу считает, что именно такой процесс необходим в будущем и для россиян, чтобы понять, кто ответственен за зверства, совершенные в Украине.

"У нас был Нюрнберг, но не было никакой международно-правовой оценки по преступлениям коммунизма. Если бы это произошло, то я не могу представить, чтобы полковник КГБ стал верховным правителем России. Если не будете учиться на истории, история вернется к вам, что и случилось", - сказал министр.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Путина по делу о депортации украинских детей.

Как сообщалось ранее, спецтрибунал для России поддерживают уже 32 страны. Последней присоединилась Австрия.

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