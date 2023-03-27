RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Эстонии о ядерных угрозах России: Даже Брежнев такого не позволял

Фото: глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия активно использует ядерные угрозы в попытках повлиять на Запад. Но сдаваться перед ядерным террором нельзя.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Конечно, у разных стран есть разные точки зрения на отдельные нюансы в этом контексте. Но Россия в ходе этой войны уже озвучивала такие угрозы в плане ядерного оружия, которых не позволял себе, я не знаю, даже Леонид Брежнев", - сказал он.

Как отметил Рейнсалу, в Кремле считают, что "это их единственный рычаг воздействия на западные правительства, - использовать такую психологическую операцию".

Посол предлагает рассматривать страх перед ядерной войной в более широкой перспективе, который сейчас больше, чем во времена холодной войны.

"Во времена холодной войны наше поколение, наши родители и дедушки, в нашем западном сообществе знали, что нельзя сдаваться перед ядерным террором. И я думаю, что это должно стать основой нашей сегодняшней ядерной концепции. Потому что если вы признаете, что ядерная угроза может использоваться как повод от чего-то отказываться, вы уже теряете психологическую почву под ногами", - добавил посол.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за то, что альянс назвал его "опасной и безответственной" ядерной риторикой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония