RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главы МИД ЕС завтра подпишут план поставок боеприпасов для Украины, - журналист

Фото: Главы МИД ЕС завтра подпишут план поставок боеприпасов для Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 19 марта, министры иностранных дел стран Европейского союза подпишут план поставок боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС должны завтра подписать план поставок боеприпасов для Украины - с целью обеспечения Киева 1 миллионом артиллерийских снарядов в течение предстоящих 12 месяцев", - написал он.

При этом журналист отметил "впечатляющую дипломатическую работу" Эстонии, которая положила начало этому делу.

Напомним, Эстония призвала страны ЕС начать совместную закупку боеприпасов для Украины. Такое предложение должны утвердить на саммите 23-24 марта.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что для совместной закупки боеприпасов странам Евросоюза необходимо выделить около 4 миллиардов евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВоенная помощьВойна России против Украины