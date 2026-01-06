Глава МИД Чехии встретился с послом Украины Зваричем: ожидается разговор с Сибигой

В понедельник, 5 января, глава МИД Чехии Петр Мацинка встретился с послом Украины Василием Зваричем после его реакции на анти украинские заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Spravy.