Глава МИД Чехии встретился с послом Украины Зваричем: ожидается разговор с Сибигой
В понедельник, 5 января, глава МИД Чехии Петр Мацинка встретился с послом Украины Василием Зваричем после его реакции на анти украинские заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Spravy.
По словам Мацинки, встреча в понедельник прошла в серьезной атмосфере. Среди прочего, они обсудили настроения в некоторых слоях чешского общества. Как пишет СМИ, данная встреча не была вызовом посла.
Помимо этого, министр иностранных дел Чехии анонсировал, что во вторник проведет телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
"Завтра я продолжу это важное обсуждение в ходе телефонного разговора с моим украинским коллегой, министром Андреем Сибигой", - сказал Мацинка.
Что предшествовало
Отметим, что министр иностранных дел Чехии встретился с украинским дипломатом после того, как Зварич публично раскритиковал антиукраинские заявление, которые в своем новогоднем обращении произнес спикер Палаты депутатов Томи Окамура.
В частности, Окамура раскритиковал поставки оружия Украине и руководство украинского государства, что вызвало резкую критику оппозиции, а также украинских политиков и дипломатов. Помимо этого, он выступил против членства Украины в ЕС, резко раскритиковал позицию Евросоюза и окружение президента Украины Владимира Зеленского.
После того, как это отреагировал посол Украины в Чехии Василий Зварич, глава МИД Чехии Мацинка заявил, что считает неуместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявление одного из высших конституционных должностных лиц.
В свою очередь глава украинского МИД Андрей Сибига встал на защиту посла, отметил, что тот действовал правильно и профессионально, отреагировав на неприемлемые заявления в адрес Украины и ее руководства.
После этого представители чешской стороны анонсировали, что Мацинка пригласил Зварича на встречу.