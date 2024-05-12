Глава МИД Британии об обострении в Харьковской области: чрезвычайно опасный момент

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Кэмерон назвал "чрезвычайно опасным моментом" то, что Россия прорвалась в приграничные районы Харьковской области.

"Это только подчеркивает, что речь идет о необоснованном, незаконном вторжении Путина в независимую, суверенную страну. И сейчас он, как бы это сказать, снова вторгся в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", - сказал министр.

Поэтому глава МИД отметил важность предоставления Украине пакета помощи на 3 млрд фунтов стерлингов в год.

Кэмерон также считает, что оказание помощи от США может изменить ситуацию на поле боя. По его мнению, Вашингтону нужно было раньше продлить помощь Украине, ведь страна "страдала в сухопутной войне".

"Сейчас мы первые, кто сказал, что это пакет, который будет действовать не только в этом году, но и в следующем, и в следующих. Но американские деньги будут иметь значение - поэтому мы должны предоставить украинцам поддержку, в которой они нуждаются", - добавил британский министр.