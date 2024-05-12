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Глава МИД Британии об обострении в Харьковской области: чрезвычайно опасный момент

Харьков, Воскресенье 12 мая 2024 13:58
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Глава МИД Британии об обострении в Харьковской области: чрезвычайно опасный момент Фото: глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление российских войск в Харьковской области является опасным моментом. Партнеры должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Кэмерон назвал "чрезвычайно опасным моментом" то, что Россия прорвалась в приграничные районы Харьковской области.

"Это только подчеркивает, что речь идет о необоснованном, незаконном вторжении Путина в независимую, суверенную страну. И сейчас он, как бы это сказать, снова вторгся в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", - сказал министр.

Поэтому глава МИД отметил важность предоставления Украине пакета помощи на 3 млрд фунтов стерлингов в год.

Кэмерон также считает, что оказание помощи от США может изменить ситуацию на поле боя. По его мнению, Вашингтону нужно было раньше продлить помощь Украине, ведь страна "страдала в сухопутной войне".

"Сейчас мы первые, кто сказал, что это пакет, который будет действовать не только в этом году, но и в следующем, и в следующих. Но американские деньги будут иметь значение - поэтому мы должны предоставить украинцам поддержку, в которой они нуждаются", - добавил британский министр.

Ситуация в Харьковской области

На этой неделе россияне пытались прорвать оборону украинских сил в Харьковской области. Оккупанты зашли в районе Волчанска на севере области. По данным DeepState, армия РФ могла занять шесть населённых пунктов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ситуация в Харьковской области обострилась. Он отметил, что бои в приграничных районах продолжаются.

При этом представители ВСУ отмечают, что россияне хотят растянуть украинские войска по линии фронта. По их мнению, угрозы Харькову пока нет.

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