Глава МИД Британии исключил возможность отправки войск в Украину

Он признал, что "война будет проиграна, если союзники не вмешаются".

Но на вопрос, должны ли западные страны отправлять войска в Украину, Кэмерон ответил "нет".

"Мы не хотим давать Путину такую цель", - заявил он.

Министр сказал, что Великобритания будет использовать "архитектуру НАТО" для оказания поддержки Украине, но провел различие между миссией НАТО "для Украины" и "в Украине".

"Я думаю, что нет ничего эскалационного в том, чтобы сказать, что мы собираемся помочь этой независимой, суверенной стране дать отпор агрессору, и мы окажем ей всю возможную помощь, чтобы сделать это", - заявил он.

Политик сообщил, что на следующей неделе он совершит свой второй визит в США с тех пор, как стал министром иностранных дел, и будет призывать Конгресс оказать большую финансовую поддержку, которая "может изменить ход событий" в Украине.

По его словам, НАТО придется работать с тем, кто победит на выборах в США в этом году, поэтому сейчас самое время привести себя в "наилучшую форму к ноябрю" - намекая на жалобы кандидата Дональда Трампа.

"Если мы сможем получить эти деньги из Конгресса США, если мы сможем предоставить Украине необходимое оружие, если мы сможем показать Путину, что он не может нас переждать, и что Украина собирается дать отпор и отвоевать больше своей территории. Если мы сможем сделать все это, кто бы ни пришел к власти в ноябре, мы посмотрим на ситуацию в Украине и... посмотрим на то, что все больше и больше членов НАТО тратят 2% своего ВВП на оборону, и скажем: это история успеха. Я хочу инвестировать в этот успех", - заявил он.