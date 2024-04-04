Глава МЗС Британії виключив можливість відправлення військ в Україну

Він визнав, що "війна буде програна, якщо союзники не втрутяться".

Але на запитання, чи повинні західні країни відправляти війська в Україну, Кемерон відповів "ні".

"Ми не хочемо давати Путіну таку мету", - заявив він.

Міністр сказав, що Велика Британія використовуватиме "архітектуру НАТО" для надання підтримки Україні, але провів відмінність між місією НАТО "для України" і "в Україні".

"Я думаю, що немає нічого ескалаційного в тому, щоб сказати, що ми збираємося допомогти цій незалежній, суверенній країні дати відсіч агресору, і ми надамо їй усю можливу допомогу, щоб зробити це", - заявив він.

Політик повідомив, що наступного тижня він здійснить свій другий візит до США відтоді, як став міністром закордонних справ, і закликатиме Конгрес надати більшу фінансову підтримку, яка "може змінити хід подій" в Україні.

За його словами, НАТО доведеться працювати з тим, хто переможе на виборах у США цього року, тому зараз саме час привести себе в "найкращу форму до листопада" - натякаючи на скарги кандидата Дональда Трампа.

"Якщо ми зможемо отримати ці гроші з Конгресу США, якщо ми зможемо надати Україні необхідну зброю, якщо ми зможемо показати Путіну, що він не може нас перечекати, і що Україна збирається дати відсіч і відвоювати більше своєї території. Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади в листопаді, ми подивимося на ситуацію в Україні і... подивимося на те, що все більше і більше членів НАТО витрачають 2% свого ВВП на оборону, і скажемо: це історія успіху. Я хочу інвестувати в цей успіх", - заявив він.