У Зеленского отреагировали на шантаж РФ по "зерновому соглашению"

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Во-первых, Россия не решится атаковать. Во-вторых, ни одна страна не решится отправлять свои корабли. Это не вопрос кораблей. Это вопрос отсутствия международной реакции", - сказал Подоляк.

По словам советника руководителя ОП, сразу после выхода заявления российского Министерства обороны должен быть соответствующий иск в Международный морской суд и иск на арест министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Ну это же очевидные вещи. Они достаточно примитивные", - подчеркнул он.

Российский шантаж

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решила не продлевать действие "зернового соглашения", поскольку его условия якобы не выполняются.

Уже сегодня, 19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.

В то же время российский диктатор заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновом соглашении" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований.

Он заявил, что для возобновления участия РФ в "зерновом соглашении" необходимо вывести из-под санкций поставки российского зерна, подсоединить банки к SWIFT и отменить "все ограничения".

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