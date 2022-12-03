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Глава МИД Британии предполагает, что Путин может использовать переговоры для перевооружения

Фото: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин может манипулировать темой мирных переговоров с Украиной и использовать их для перевооружения собственной армии.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Глава МИД Британии на встрече с коллегами стран НАТО подверг сомнению намерения Путина по переговорам.

"Дело в том, что мы должны быть очень, очень осторожны, если "мирные" переговоры - а я употребляю там слово "мир" в кавычках - инициирует Владимир Путин", - сказал Клеверли.

Он предположил, что Россия может использовать переговоры и паузу в боевых действиях как прикрытие для перевооружения войск. В таком случае могут возникнуть еще большие обострения на фронте.

"Тогда все, что произойдет, это то, что мы снова увидим именно эти сцены, но, возможно, через 6, 12, 18 месяцев. Решение по этому поводу должно быть стабильным, значимым, реальным", - считает британский министр.

Клеверли призвал коллег из НАТО опасаться подобных заявлений России, поскольку после таких пауз в прошлом агрессия РФ только возрастала.

"

Кроме того, аналитики ISW объясняют, что Россия пытается извлечь выгоду от желания Запада вести с ней диалог.

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