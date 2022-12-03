Пытается извлечь выгоду. В ISW объяснили, зачем Россия делает заявления о переговорах с Украиной

Россия пытается извлечь выгоду от желания Запада вести диалог. Страна-агрессор хочет создать динамику, в которой союзники будут испытывать потребность совершить превентивные уступки, чтобы заманить ее за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что 2 декабря Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцом, в котором ложно заявил, что финансовая и военная помощь Запада Украине создает ситуацию, когда украинское правительство категорически отвергает переговоры между Москвой и Киевом.

В свою очередь канцлер Германии ответил, что любое дипломатическое разрешение войны должно предусматривать вывод российских войск с территории Украины.

"Звонок Путин-Шольц соответствовал дипломатическому обращению Джо Байдена 1 декабря, в котором глава США указал, что готов поговорить с российским диктатором, если тот будет искать способ прекратить войну", - говорится в отчете ISW.

Далее специалисты рассказали, что Дмитрий Песков ответил на комментарий. Байдена и подчеркнул, что "специальная военная операция" будет продолжаться. Спикер Кремля также добавил, что нежелание Штатов признать незаконную аннексию украинских территорий Россией "значительно усложняет поиск точки соприкосновения в возможных переговорах".

"Заявления Путина и Пескова о переговорах являются следствием комментариев Сергея Лаврова 1 декабря в контексте заседания ОБСЕ, повторяя то же требование, которое Москва выдвигала к НАТО ранее. Министр иностранных дел РФ отметил, что Кремль будет готов к переговорам, если Запад согласится обсуждать документы, предложенные Россией 17 декабря 2021 г. Тогда МИД РФ опубликовал требования по "гарантиям безопасности", в которых предусматривался расширенный перечень уступок в отношении военных действий НАТО и Запада в Европе, в частности пункт о нерасширении Альянса", - объяснили в Институте изучения войны.

Аналитики предполагают, что Путин, Лавров и Песков сделали эти заявления по поводу переговоров, чтобы создать у Запада впечатление, что Россию нужно привлечь к переговорам.

"Кремль , вероятно, намерен создать динамику, при которой западные официальные лица будут предлагать РФ превентивные уступки в надежде убедить Россию начать переговоры, не требуя значительных предварительных уступок в ответ. Кремль также сохранил свою расплывчатость по теме переговоров, вероятно, чтобы убедить Запад начать процесс без четкого определения того, ведутся ли переговоры о прекращении огня, мирном процессе или окончательном мирном соглашении", - рассказали в ISW.

Специалисты уверены, что только Россия извлечет выгоду от временного соглашения с Украиной и западными странами. Ведь таким образом Путин пытается создать паузу в боевых действиях, что позволит ему укрепить российскую армию для будущих операций по достижению максималистических целей в Украине.

Ключевые выводы Института изучения войны: