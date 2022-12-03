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Глава МЗС Британії припускає, що Путін може використовувати переговори для переозброєння

Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін може маніпулювати темою мирних переговорів з Україною та використати їх для переозброєння власної армії.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Глава МЗС Британії на зустрічі з колегами країн НАТО поставив під сумнів наміри Путіна щодо переговорів.

"Річ у тому, що ми повинні бути дуже, дуже обережними, якщо "мирні" переговори - а я вживаю там слово "мир" у лапках - ініціює Володимир Путін", - сказав Клеверлі.

Він припустив, що Росія може використати переговори та паузу в бойових діях як прикриття для переозброєння військ. У такому випадку можуть виникнути ще більші загострення на фронті.

"Тоді все, що станеться, це те, що ми знову побачимо саме ці сцени, але, можливо, через 6, 12, 18 місяців. Рішення щодо цього має бути стабільним, значущим, реальним", - вважає британський міністр.

Клеверлі закликав колег з НАТО остерігатися подібних заяв Росії, оскільки після таких пауз у минулому агресія РФ лише зростала.

"

Крім того, аналітики ISW пояснюють, що Росія намагається отримати вигоду від бажання Заходу вести з нею діалог.

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