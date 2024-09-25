Глава МИД Британии назвал РФ мафиозным государством, а Путина сравнил с рабовладельцем

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми жестко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина во время выступления в ООН. Он назвал Россию мафиозным государством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание назвало речь Лемми "пламенной". Обращаясь к представителю России, он заявил: "Мы знаем кто вы".
Критикуют действия Путина в Украине, глава МИД Британии напомнил о рабовладельческом прошлом. Он обвинил российское правительство в грубом нарушении международного права.
"Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции", - заявил британский министр.
Лемми отметил, что говорит не только как британец, лондонец и министр иностранных дел, но и как темнокожий мужчина, чьи предки были порабощены.
"Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть", - подчеркнул он.
Напомним, что Великобритания является одним из лидеров при поддержке Украины. Лондон предоставил Украине не только финансовую помощь, но также оказал военную помощь.
Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadows. Украинские войска использовали эти ракеты для ударов по целям РФ в Крыму и других оккупированных территориях Украины.
Украина призывает Британию разрешить применять Storm Shadows для ударов по военным объектам на территории России.
Западные СМИ сообщали, что якобы Великобритания предоставила соответствующее разрешение. Но на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.