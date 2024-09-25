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Глава МЗС Британії назвав РФ мафіозною державою, а Путіна порівняв з рабовласником

Фото: міністр закордонних справ Британії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі жорстко розкритикував російського диктатора Володимира Путіна під час виступу в ООН. Він назвав Росію мафіозною державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання назвало промову Леммі "палкою". Звертаючись до представника Росії, він заявив: "Ми знаємо, хто ви".

Критикують дії Путіна в Україні, глава МЗС Британії нагадав про рабовласницьке минуле. Він звинуватив російський уряд у грубому порушенні міжнародного права.

"Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції", - заявив британський міністр.

Леммі зазначив, що говорить не лише як британець, лондонець і міністр закордонних справ, а й як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені. 

"Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", - наголосив він.

 

Британські ракети Storm Shadows для України

Нагадаємо, що Велика Британія є однією з лідерів за підтримкою України. Лондон надав Україні не лише фінансову допомогу, але й також надав військову допомогу.

Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadows. Українські війська використовували ці ракети для ударів по цілях РФ у Криму та на інших окупованих територіях України.

Наразі Україна закликає Британію дозволити застосовувати Storm Shadows для ударів по військових об'єктах на території Росії.

Західні ЗМІ повідомляли, що нібито Британія надала відповідний дозвіл. Але днями президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації.

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