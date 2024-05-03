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Глава МИД Британии: будущее, в котором Путин добьется успеха в Украине, будет очень опасным

Львов, Пятница 03 мая 2024 16:15
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Глава МИД Британии: будущее, в котором Путин добьется успеха в Украине, будет очень опасным Фото: Дэвид Кэмерон, глава МИД Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Для Европы возникнет большая опасность в случае, если российский диктатор Владимир Путин сможет победить в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Sky News заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

Он отметил, что Европа может столкнуться с двумя вариантами развития событий. В одном из них Украина сможет вытеснить российских оккупантов со своей территории и обеспечить справедливый мир. По словам Кэмерона, это основа для процветания Европы.

"(Но - ред.) будущее, в котором Путин добьется успеха, а Украина будет отброшена назад, я считаю очень опасным", - добавил глава МИД.

Он уточнил, что Молдова и даже такие страны НАТО, как Литва, Латвия и Эстония, будут обеспокоены тем, что глава Кремля может обратить на них свое внимание в следующий раз. А авторитарные режимы в Иране и Китае будут пристально наблюдать за развитием событий.

"Я думаю, что мы находимся на абсолютно критическом переломном этапе в мировых вопросах", - подчеркнул министр.

Угроза победы России

Напомним, чиновники стран Запада обеспокоены возможностью того, что Россия одержит верх в войне против Украины. В частности, они допускают, что в таком случае Москва не остановится на достигнутом.

Недавно министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предупреждал о том, что российские танки не остановятся на территории Украины в случае победы.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал необходимость сделать победу России в войне невозможной.

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