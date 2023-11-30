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В Аргентине подтвердили намерения не вступать в БРИКС

Архивное фото: министр иностранных дел Аргентины Диана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Аргентина не будет вступать в межгосударственное объединение под названием БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Аргентины Диану Мондино.

"Мы не войдем в БРИКС", - написала она.

Аргентина была среди шести стран, приглашенных стать новыми членами БРИКС на саммите, состоявшемся в Южной Африке в августе этого года. 

БРИКС 

Межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. 

Приглашены к присоединению с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, тогда количество членов может увеличиться до одиннадцати. 

Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC), в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Новый президент Аргентины выступает против БРИКС

Недавно Аргентина избрала своим новым президентом правого либертарианца с радикальными взглядами Хавьера Милея. Он обещает исправить экономику, пострадавшую от трехзначной инфляции, надвигающейся рецессии и растущей бедности.

Кто такой Хавьер Милей, что известно о его позиции и как он высказывается о российско-украинской войне - читайте в материале РБК-Украина.

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