В Аргентине подтвердили намерения не вступать в БРИКС

"Мы не войдем в БРИКС", - написала она.

Аргентина была среди шести стран, приглашенных стать новыми членами БРИКС на саммите, состоявшемся в Южной Африке в августе этого года.

БРИКС

Межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки.

Приглашены к присоединению с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, тогда количество членов может увеличиться до одиннадцати.

Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC), в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Новый президент Аргентины выступает против БРИКС

Недавно Аргентина избрала своим новым президентом правого либертарианца с радикальными взглядами Хавьера Милея. Он обещает исправить экономику, пострадавшую от трехзначной инфляции, надвигающейся рецессии и растущей бедности.

Кто такой Хавьер Милей, что известно о его позиции и как он высказывается о российско-украинской войне - читайте в материале РБК-Украина.