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В Аргентині підтвердили наміри не вступати до БРІКС

Архівне фото: міністр закордонних справ Аргентини Діана (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Аргентина не вступатиме до міждержавного об'єднання під назвою БРІКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Аргентини Діану Мондіно.

"Ми не увійдемо до БРІКС", - написала вона.

Аргентина була серед шести країн, запрошених стати новими членами БРІКС на саміті, що відбувся в Південній Африці в серпні цього року. 

БРІКС 

Міждержавне об'єднання, союз п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, Південної Африки. 

Запрошені до приєднання з 1 січня 2024 року Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія та Ефіопія, тоді кількість членів може збільшитися до одинадцяти. 

Організація (співдружність держав) була заснована в червні 2006 року (як БРІК, BRIC), в рамках Петербурзького економічного форуму за участю міністрів економіки Бразилії, Росії, Індії, Китаю.

Новий президент Аргентини виступає проти БРІКС

Нещодавно Аргентина обрала своїм новим президентом правого лібертаріанця з радикальними поглядами Хав'єра Мілея. Він обіцяє виправити економіку, яка постраждала від тризначної інфляції, рецесії, що насувається, і зростаючої бідності.

Хто такий Хав'єр Мілей, що відомо про його позицію і як він висловлюється про російсько-українську війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

 

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