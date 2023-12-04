Глава МВД Эстонии допустил закрытие границ с Россией

"Сейчас эстонские погранпункты работают в обычном режиме, но мы готовы при необходимости их закрыть. Почему? Конечно, не для того, чтобы кому-то навредить. Из-за миграционных атак, организованных в России, Финляндии на прошлой неделе пришлось закрыть все свои пограничные пункты с Россией как минимум на пару недель", - заявил он.

Министр подчеркнул, что Эстония должна быть готовы к тому, что сотни мигрантов будут направлены от финской границы в пограничные пункты Нарвы или Лухамаа.

При этом он добавил, что несколько недель назад появились признаки того, что Россия может направить миграционный поток на границу Эстонии при молчаливом согласии или даже активной поддержке своих спецслужб.

Министр отметил, что несколько групп мигрантов численностью около 10 человек пытались проникнуть в Эстонию через нарвский пограничный переход, но их отправили назад в Россию.

"Всего РФ намеренно и организованно направила к нашей границе 34 таких человека. По сути, российские власти используют этих людей в качестве гибридной атаки, потому что в обычных обстоятельствах у пограничников с российской стороны нет смысла пропускать людей из Сирии и Сомали к нашей границе - у них нет необходимых документов для въезда в Эстонию и ЕС", - подчеркнул Ляэнеметс.

Россия использует мигрантов как оружие

Недавно правительство Финляндии приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Причиной тому стал наплыв мигрантов.

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил закрытие границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным.

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