Глава МВФ заявила про можливість збільшити фінансування України

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес у переговорах щодо нової програми розширеного фінансування (EFF) для України. Про це їдеться в її офіційній заяві, розміщеній на сайті МВФ.

Вона також назвала умови, за яких раніше обумовлене фінансування на суму $5,5 млрд може бути збільшене.

"Прийняття законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи дозволило би швидко просунутися вперед й завершити роботу над параметрами нового договору, з доступом до більших ресурсів, ніж передбачалося раніше", - наголосила Георгієва.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Раніше РБК-Україна писало, що заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що МВФ очікує від України прийняття закону "про банки". Зазначимо, що це закон повинен зробити неможливим повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Зазначимо, Національний банк України домовляється з МВФ про дві програми підтримки. Зараз активізовано перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування, а результати будуть найближчими тижнями.