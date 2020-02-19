Глава МВФ назвала два сценарії впливу коронавірусу на світову економіку

Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

Світова економіка відчує наслідки коронавірусу при будь-якому розвитку подій

Ситуація з поширенням коронавірусу Covid-19: може розвиватися за двома сценаріями. Про це написала директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва у своєму блозі на сайті МВФ.

Як зазначила глава МВФ, коронавірус - це серйозне нагадування про те, як крихкому відновленню економічного зростання можуть загрожувати непередбачені події. А в січні, коли МВФ оновлював прогноз, про коронавірус ще нічого не було відомо.

За її словами, після невтішного зростання в 2019 році МВФ почав бачити ознаки стабілізації і зниження ризиків, у тому числі завдяки перовому етапу торгової угоди США і Китаю. У січні МВФ прогнозував прискорення зростання з 2,9% в 2019 році до 3,3% у 2020 році і 3,4% в 2021 році. Зокрема, цей ріст був забезпечений пом'якшенням монетарної і фіскальної політики. Фактично, монетарне пом'якшення додало приблизно 0,5 в.п. до глобального зростання у минулому році. Сорок дев'ять центральних банків скоротили ставки 71 раз в рамках найбільш синхронізованих монетарних дій з часів світової фінансової кризи, нагадала Георгієва.

Як зазначила глава МВФ, якщо поширення вірусу припиняться, економіка Китаю швидко відновиться. Результатом буде різке падіння зростання ВВП в Китаї в першому кварталі 2020 року, але лише невелике зниження за весь рік. Побічні ефекти в інших країни будуть залишатися відносно незначними і короткочасними, в основному через тимчасові збоїв в ланцюжках поставок, туризму і обмежень на поїздки.

Однак тривала й більш серйозна спалах коронавірусу призведе до більш різкого і більш тривалого уповільнення зростання в Китаї. Його глобальний вплив буде посилено за рахунок більш суттєвих збоїв в ланцюжку поставок і більш стійкого падіння довіри інвесторів, особливо якщо епідемія поширюється за межі Китаю, повідомила вона.

"Однак навіть у найкращих сценаріїв прогнозовані темпи глобального зростання все ще залишаються скромними у багатьох частинах світу. І в середньостроковій перспективі очікується, що зростання залишиться нижче середніх історичних показників", - додала Георгієва.

За її словами, хоча деякі ризики, такі як хвороби, поки що знаходяться поза межами контролю, не потрібно створювати нові невизначеності, яких можна уникнути.

"Я вважаю, що є три області, в яких міністри фінансів і керівники центральних банків можуть домогтися більшої впевненості щодо майбутніх дій під час зустрічей G-20 в Саудівській Аравії: торгівля, клімат і нерівність", - повідомила Георгієва.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України. За даними НБУ, більш вагоме негативний вплив можливо через кон'юнктуру світового фінансового ринку. Переоцінка інвесторами ризиків у зв'язку з істотним уповільненням Китаю і світової економіки може істотно послабити привабливість ризикових активів країн ЕМ, незважаючи на м'які світові фінансові умови. Це може ускладнити роловер зовнішніх зобов'язань для України, пікові виплати по яких припадають на II–III квартали 2020 року, і знизити попит нерезидентів на рублеві цінні папери.

Згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавірусу з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.