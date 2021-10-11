Справа "Дельта Банку": стало відомо, кому оголосили підозру

Сьогодні правоохоронці повідомили про підозру одному з власників "Дельта Банку" . Мова про Миколу Лагуна.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в правоохоронних органах.

Зазначимо, прокуратура підозрює Лагуна у розтраті майна та коштів "Дельта Банку" на понад 1 млрд гривень. Разом з ним у справі фігурують двоє заступників голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Як заявляла генпрокурор Ірина Венедіктова, прокуратура проситиме суд обрати власникові "Дельта Банку" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд гривень.