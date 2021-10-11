ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Справа "Дельта Банку": стало відомо, кому оголосили підозру

Новость на русском →
Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 16:05
Справа "Дельта Банку": стало відомо, кому оголосили підозру Фото: Микола Лагун, власник "Дельта Банку" (forbes.net.ua)
Автор: Олег Черниш

Сьогодні правоохоронці повідомили про підозру одному з власників "Дельта Банку". Мова про Миколу Лагуна.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в правоохоронних органах.

Зазначимо, прокуратура підозрює Лагуна у розтраті майна та коштів "Дельта Банку" на понад 1 млрд гривень. Разом з ним у справі фігурують двоє заступників голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Як заявляла генпрокурор Ірина Венедіктова, прокуратура проситиме суд обрати власникові "Дельта Банку" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Лагун може підпасти під нові санкції РНБО за так званий "банкопад".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дельта Банк Николай Лагун
NEWS
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
DAILY
Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"